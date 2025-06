Denisa Adas, assassino ammette 2 omicidi, nega altri delitti

Vasile Frumuzache nel carcere di Prato, più che confessare ammette. Conferma cioè, di fronte a prove certe, nell'udienza di convalida del fermo, gli omicidi di Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei. I corpi delle due donne, escort di professione, sono stati lasciati a una ventina di metri l'uno dall'altro ad un anno di distanza in una zona rurale di Montecatini Terme. L'uomo adesso è in isolamento e bendato dopo l'olio bollente che gli è stato tirato in faccia da un parente della prima ragazza ammazzata. "Ha detto di aver commesso altri delitti?" "Assolutamente no, lo ha già negato al pubblico ministero, lo ha ribadito più volte". Riguardo all'aggressione che c'è stata, com'è stato possibile e come l'ha trovato?", "È provato fisicamente perché ha un bendaggio in viso e come è stato possibile lo accerteranno gli inquirenti". Nelle stesse ore nell'ospedale di Pistoia, l'autopsia sul cadavere decapitato di Maria Denisa Paun, un taglio netto come di una mannaia. Frumuzache ha quindi forse mentito quando ha parlato di aver usato un semplice coltello? Potrebbe aver omesso a questo punto anche ulteriori verità. Quella più temuta è l'uccisione di altre donne, altri fantasmi, il passato del vigilante dalla doppia vita.