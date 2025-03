Desiati: "La scrittura? Un'organizzazione del pensiero"

La scrittura è un'organizzazione del pensiero. Ed è il motivo per cui molto spesso, quando diciamo si comincia una psicoterapia, il terapeuta ti invita a scrivere, per esempio, il momento nel quale è venuto l'attacco di panico. La scrittura ti obbliga in qualche modo a dare, un'organizzazione alle cose che ti rendono felice, alle cose che desideri e alle cose che ti fanno star male. Non è un caso che anche per andare a fare la spesa abbiamo bisogno, a volte, di scrivere su un foglietto l'elenco delle cose che compreremo. La scrittura è fondamentale. .