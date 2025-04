Design Week, dalle stoffe alle ceramiche del Fuorisalone

Cinque tessuti Jacquard, tre disegni originali di Anni Albers riprodotti da Dedar, uno reinterpretato e uno che era rimasto su carta. Bisogna salire al sedicesimo piano della rinnovata Torre Velasca per toccare con mano la nuova collezione di una delle più influenti artiste tessili del ventesimo secolo. "Siamo sempre stati affascinati dalla bellezza straordinaria dei tessuti di Anni Albers e sapere che la Fondazione Josef & Anni Albers ha voluto credere in noi, darci la fiducia, per essere l'azienda che riportava nel presente la sua opera per noi è motivo di grandissimo orgoglio". Alle cinque rientriamo nei Laboratori Paravicini dove vengono prodotti e decorati i servizi per la tavola in ceramica sottile. Ecco la nuova collezione in collaborazione con lo studio di Mary Lennox, quest'anno ispirata al jardin à l'italienne. "E' un po' metafisico, un po' onirico. Diciamo che si gioca con i volumi e con le architetture. Così diciamo è un'ispirazione del giardinale italiano, è un'interpretazione". A San Babila per la prima volta apre il cortile ottocentesco di Casa Valsecchi e ospita 17 pezzi unici di design d'Yves Salomon, una collezione onirica che comprende sedute, coperte, sgabelli, cuscini e una lampada. "E' una cosa che abbiamo costruito con Pierre Marie a Parigi, con intarsi di agnello. La storia è la storia dell'agnello di Pasqua, e sono intarsi di... Shearling". .