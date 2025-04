Design week, Samsonite presenta la collezione ispirata a Frida

Al momento si può solo preordinare, bisogna aspettare ancora un po'. Ma per gli amanti di Frida Kahlo sarà senza dubbio un must have. Parliamo della collezione della iconica Image, la valigia di Samsonite in edizione limitata, 600 pezzi disponibili in tutta Europa, presentata in anteprima in occasione del Fuorisalone di Milano. "La collezione è stata pensata lo scorso anno in occasione di 70 anni dalla morte di Frida e della continuazione di Samsonite con la collaborazione col mondo dell'arte, che nasce anni fa, con la prima collezione dedicata ai dipinti di Van Gogh". I disegni sono stati presi dall'archivio della fondazione di Frida Kahlo. C'è la versione bagaglio a mano e quella da stiva, per chi non vuole rinunciare allo spazio e lo zaino. Tutto pronto, si parte. .