Design week, viaggio nello shopping del Fuorisalone

Si chiama Design Supermarket e anche se non ci sono carrelli della spesa, tra queste corsie si trova il meglio del design. Siamo alla Rinascente di Piazza Duomo, centro dello shopping in questi giorni del fuori salone, c'è la Capsule Collection 2025, pezzi in esclusiva prodotti ad hoc, con il giallo che regna sovrano, una grande selezione di complementi di arredo per tutti e alcuni dei pezzi delle passate edizioni del salone, che sono, rimasti impressi nella memoria. "In questi giorni riscontriamo sicuramente degli ingressi che sono raddoppiati, non soltanto per i clienti che vengono solitamente a comprare o comunque che vogliono scoprire le nostre ultime novità, ma soprattutto per i turisti che grazie alla Design Week sono nettamente aumentati all'interno del nostro negozio". Su tutti gli americani e gli arabi, pochi cinesi quest'anno tornano i turisti dalla Turchia e aumentano i brasiliani. "Noi in generale come insegna siamo sempre stati legati al concetto del design sin dall'istituzione del Compasso d'Oro negli anni 50 e quindi di conseguenza abbiamo sempre avuto delle proposte nazionali o internazionali di design. Il cliente viene nei nostri questo sicuramente fa sì che siamo uno dei punti di riferimento più importanti".