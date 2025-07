Detenuto morto a Prato, nel carcere senza controllo

58 anni, di nazionalità rumena, con precedenti penali per violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali. Aveva partecipato alla rivolta del 5 luglio con armi rudimentali e il prossimo febbraio avrebbe finito di scontare la pena. La sua morte nel reparto isolamento è l'ultima storia che emerge dal carcere della Dogaia. All'interno della camera non sono stati trovati strumenti che inducano a ipotizzare il suicidio, né corde né lacci, scrive la Procura di Prato, che dopo una perquisizione ha disposto il vaglio delle telecamere di sorveglianza e l'autopsia. Anche il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha chiesto un'informativa. Il Procuratore Tescaroli scrive, a ragion veduta, di un preoccupante ricorso alla violenza, dell'estrema facilità di movimento di chi invece dovrebbe avere una libertà ristretta. Casi clamorosi come l'aggressione con olio bollente al killer delle prostitute Frumuzache o le dirette social di un detenuto dalla sua branda. "Io non sono perfetto perché sono carcerato, è giusto o no?" Dal primo luglio sono stati sequestrati nel carcere 44 telefoni. Stando alle indagini, un luogo di stupri e torture, dove la droga è stata stipata anche in un alloggio della diocesi a disposizione dei detenuti e dove sono finiti sotto inchiesta diversi agenti della Polizia Penitenziaria.