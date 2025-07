D&G a Roma, l'alta sartoria a Castel Sant'Angelo

L'atmosfera è quasi sospesa, il tramonto colora di rosso, il marmo degli angeli del Bernini e una parata di porporati dà il via a una sfilata che ruota tutto attorno alla sartoria ecclesiastica. Siamo a Castel Sant'Angelo, monumento voluto dall'imperatore Adriano per farne il proprio mausoleo. Poi divenuto castello e ancora dopo residenza papale, e quindi luogo perfetto per omaggiare Roma e per ospitare una collezione che ha il suo cuore nell'eleganza del vestire religioso. Un'eleganza celebrata anche nel cinema da Fellini a Sorrentino, a Edward Berger con il suo conclave. Sul ponte Sant'Angelo sfilano i fasti, ma anche il rigore della chiesa, con i suoi simboli, i suoi codici e i suoi colori. Abiti studiati nei minimi dettagli da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a partire dalla loro stratificazione, oltre 100 uscite accompagnate da decine e decine di comparse, vestite anche per questa sfilata con le creazioni della Tirelli costumi, creazioni che raccontano, come del resto fa questa preziosa collezione, la storia dell'alto artigianato italiano e della straordinaria eccellenza del fatto a mano, rendendo omaggio anche a chi le ha realizzate. "Presentiamo un'organizzazione complessa su tutto il territorio nazionale, lavoriamo quasi su tutte le ragioni, integriamo personale diretto con tanti artigiani che collaborano e da cui spesso impariamo tanto, quindi è un riconoscimento a tutti i mestieri e a tutti gli artigiani che partecipano con un amore infinito alla realizzazione dei nostri prodotti. Quel fatto a mano che diventa ancora più prezioso nella collezione di alta gioielleria, creazione in bilico tra classicità ed eccellenza di lavorazioni contemporanee. Qui invece sul Ponte degli Angeli, le lavorazioni sono quelle del Moire Jacquard, utilizzato per riprodurre le venature del marmo, oppure quelle capaci di realizzare un materiale in grado di imitare i sanpietrini, o le pettorine in pizzo degli abiti talari, le veste da chierichetto realizzate con originali biancherie religiose, o le giacche decorate con croci e perle, simboli dei rosari, fino ai preziosissimi ricami dei manti papali. Una personale interpretazione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dei paramenti liturgici, a due passi dal Vaticano. "È una grande emozione, ma soprattutto una grande responsabilità. Per questo ci sentiamo in dovere di raccontare la storia nella maniera più credibile, più vera, perché diventiamo ambasciatori culturale di qualcosa che è stato scritto e non si può cancellare, perché ciò che si scrive rimane" .