Diagnosi obesità, come cambia: nuovi parametri per stabilire quando è malattia

Riguarda l’obesità, l’epidemia silenziosa che colpisce ad oggi oltre un miliardo di persone nel mondo. Finalmente nuovi criteri per diagnosticarla con correttezza. E la novità è il frutto del lavoro di una Commissione di 56 esperti mondiali, con l'endorsement di oltre 75 associazioni mediche. I risultati pubblicati su The Lancet, a testimoniare una sorta di rivoluzione. Il punto di partenza: l’attuale approccio medico alla diagnosi dell'obesità si basa sul BMI, indice di massa corporea, per semplificare, il rapporto tra peso e altezza, che non rappresenta però da solo una misura affidabile di salute o di malattia. Per questo la Commissione sull’Obesità Clinica raccomanda la modifica della definizione e dei parametri per la diagnosi dell'obesità, prevedendo test più precisi per definire quando l’obesità è da considerare una malattia vera e propria. Sono 18 i criteri fissati dagli esperti, alcuni specifici per bambini ed adolescenti: la dispnea, cioè l'affanno, l'insufficienza cardiaca, il dolore al ginocchio o alle anche, alterazioni di ossa e articolazioni, segni e sintomi causati da disfunzioni di altri organi (reni, vie respiratorie, sistema nervoso, urinario, riproduttivo). Per la diagnosi vengono introdotte altre misure del grasso corporeo: la circonferenza vita o la misurazione diretta dell'adipe attraverso la Dexa, la scansione della densitometria ossea. Gli autori introducono due nuove categorie di obesità: “clinica” (malattia cronica associata con una concomitante disfunzione d’organo dovuta alla sola obesità) e “pre-clinica” (associata con un grado variabile di rischio per la salute, ma senza patologie concomitanti). Un cambio di paradigma che arriva proprio mentre si attende che in Italia il nuovo piano per la cronicità stabilisca il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica, come chiesto da medici e associazioni pazienti. Questo vorrebbe dire, per le persone obese, abbattere lo stigma che sono costrette a patire da sempre e poi diritti alle cure e all'assistenza riconosciuti e in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.