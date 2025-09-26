Diciassettenne sequestrato a Vittoria, ricerche senza sosta

Proseguono senza sosta le ricerche del 17enne di Vittoria nel ragusano sequestrato mentre si trovava in piazza con gli amici, a portarlo via due uomini arrivati in auto e che indossavano un passamontagna. Tutto stando al racconto dei testimoni che sono stati ascoltati proprio dalla polizia, è durato solo pochi minuti. I rapitori che parlavano italiano hanno chiamato per nome il ragazzo, costringendolo a salire a bordo della vettura, poi si sono allontanati dalla zona di Contrada Forcone, scortati da una seconda auto. L'allarme è scattato immediatamente, la zona e le campagne circostanti adesso sono battute palmo a palmo. Il ragazzo è figlio di un imprenditore agricolo di Vittoria. Fino ad ora nessuna richiesta è stata fatta per il rilascio. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, dalla vendetta per questioni economiche ad un avvertimento nel mondo della droga, un mercato che nel paese ha preso sempre più piede. Intanto il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe Laplaca, lancia un appello ai rapitori. "Vogliamo proprio fare appello a questi rapitori a lasciare libero il ragazzo al più presto, a restituirlo alla famiglia. Sappiamo che le forze dell'ordine stanno agendo in questo senso, ma noi auspichiamo, facciamo affidamento proprio sul buonsenso, perché al più presto possa risolversi positivamente questo fatto." La Procura di Ragusa è stretta nel massimo riserbo, mentre il sindaco Francesco Aiello chiede maggiore presenza dello Stato in un centro che dice è fuori controllo. .

cronaca
Rapina con sparatoria nel barese, 2 feriti e un arresto
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
cronaca
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
cronaca
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
Balloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di Piacenza
cronaca
Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
cronaca
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida
cronaca
Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida
Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradi
cronaca
Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradi
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 13
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia
cronaca
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia
