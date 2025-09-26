Diciassettenne sequestrato a Vittoria, ricerche senza sosta

Proseguono senza sosta le ricerche del 17enne di Vittoria nel ragusano sequestrato mentre si trovava in piazza con gli amici, a portarlo via due uomini arrivati in auto e che indossavano un passamontagna. Tutto stando al racconto dei testimoni che sono stati ascoltati proprio dalla polizia, è durato solo pochi minuti. I rapitori che parlavano italiano hanno chiamato per nome il ragazzo, costringendolo a salire a bordo della vettura, poi si sono allontanati dalla zona di Contrada Forcone, scortati da una seconda auto. L'allarme è scattato immediatamente, la zona e le campagne circostanti adesso sono battute palmo a palmo. Il ragazzo è figlio di un imprenditore agricolo di Vittoria. Fino ad ora nessuna richiesta è stata fatta per il rilascio. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, dalla vendetta per questioni economiche ad un avvertimento nel mondo della droga, un mercato che nel paese ha preso sempre più piede. Intanto il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe Laplaca, lancia un appello ai rapitori. "Vogliamo proprio fare appello a questi rapitori a lasciare libero il ragazzo al più presto, a restituirlo alla famiglia. Sappiamo che le forze dell'ordine stanno agendo in questo senso, ma noi auspichiamo, facciamo affidamento proprio sul buonsenso, perché al più presto possa risolversi positivamente questo fatto." La Procura di Ragusa è stretta nel massimo riserbo, mentre il sindaco Francesco Aiello chiede maggiore presenza dello Stato in un centro che dice è fuori controllo. .