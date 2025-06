Digital News Report, Sky TG24 sul podio per affidabilità

Interesse per le news in un mondo che cambia e accesso ai flussi di informazione sempre e ovunque disponibili. Sono fattori decisivi per comprendere l'evoluzione dell'informazione, elementi che spingono in avanti il digitale con i social in testa. È la tendenza che emerge dalla ricerca Digital News Report 2025, il principale studio sul mondo dei media pubblicato ogni anno dal Reuters Institute di Oxford, elaborato nella versione italiana in collaborazione con il master di giornalismo di Torino. La fiducia nelle notizie riconosciuta dal pubblico è la cartina di tornasole, con evidenti segnali di miglioramento e una crescita lieve ma costante, l'Italia nell'ultimo anno sale dal 34 al 36%. Il tema dell'affidabilità delle testate giornalistiche è cruciale. Sky TG 24 si piazza anche quest'anno al secondo posto per fiducia del pubblico. Sul podio insieme a Il Sole 24 Ore dopo l'Agenzia Ansa. Nell'analisi dei principali cambiamenti in corso nel mondo dell'informazione, altro argomento sensibile è l'età. Sky TG24 si piazza al primo posto assoluto, guadagnando da fiducia di sette under 35 su 10. In base al giudizio soggettivo dei partecipanti al sondaggio, la fiducia per auto collocazione politica risulta al 76% per chi si proclama di Centro Sinistra e al 74% per chi si sente di Centro Destra. Risultati importanti che premiano l'impegno in termini di affidabilità, imparzialità, accuratezza, in un panorama assegnato da timori crescenti per la disinformazione. .