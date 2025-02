Dipendenti infedeli, operai di Feltre al bar o a dormire

Le indagini erano scattate a seguito delle numerose proteste dei cittadini dovute alle condizioni di abbandono del cimitero locale. Erbacce, viali non curati, tombe trascurate, interventi di ordinaria amministrazione, spesso non eseguiti da quattro impiegati comunali addetti alla manutenzione del camposanto di Feltre, in provincia di Belluno. Quattro furbetti del cartellino smascherati dai Carabinieri grazie all'installazione di dispositivi GPS all'interno dei mezzi di lavoro. Alcuni andavano al bar, altri preferivano dormire in un giaciglio improvvisato con un materasso e una carriola in una stanza del cimitero. Ai quattro operai accusati di truffa aggravata per un danno al Comune di circa 2200 euro per un totale di 120 ore non lavorate, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Belluno ha concesso la messa alla prova. Svolgeranno lavori socialmente utili presso case di riposo o strutture simili. Gli indagati saranno inoltre obbligati a seguire un corso di legalità. Tutti rischiano comunque il licenziamento. .