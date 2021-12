Disabilità, Caironi: strumenti siano giusti e accessibili

Quello che chiedo ormai da tanti anni è che vengano dati gli strumenti giusti in Italia alle persone con disabilità e che questi strumenti siano forniti a titolo gratuito o comunque che siano accessibili alle famiglie normali, quelle che non sono milionarie ecco. Con questo se l'Italia, il Governo, lo Stato si rende conto che se tu dai l'ausilio giusto a una persona con disabilità si abbassano i costi delle spese mediche, la persona entra in società, paga i contributi, è tutta è tutto un circolo no che ho capito solo magari in età più adulta, però ho toccato con mano la differenza che fa avere una protesi giusta, che funziona, che ti permette di fare gli scalini, di andare in acqua, di vivere una vita a 360 gradi.