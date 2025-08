Disordini nel carcere di Elba, intossicati sei poliziotti

Altissima tensione nel carcere di Porto Azzurro sull'isola d'Elba, dove si sono registrati violenti disordini da parte di tre detenuti. Il caos è esploso nel primo pomeriggio dopo che tre reclusi pretendevano che gli agenti lasciassero le celle aperte. Al rifiuto del personale di servizio hanno prima. agito con minacce verbali e poi dato fuoco ad arredi ed oggetti in due celle. Gli agenti della Polizia Penitenziaria intervenuti per riportare l'ordine e domare le fiamme sono rimasti intossicati dai fumi della combustione e trasportati al pronto soccorso di Portoferraio in codice giallo. "Non possiamo più tollerare questa deriva è la denuncia del sindacato della Polizia Penitenziaria. Chiediamo un serio intervento da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria". Nelle stesse ore nel carcere Regina Coeli di Roma, un detenuto è stato ritrovato morto nella sua cella per cause ancora da accertare. La situazione nelle carceri italiane è particolarmente drammatica anche sul fronte del sovraffollamento, come ha documentato l'ultimo rapporto di Antigone. Al 30/06/2025, le persone detenute erano 62728, con tasso di affollamento reale che si attesta al 134,3%. .