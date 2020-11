Divorzio, 50 anni fa il sì della Camera

Primo dicembre 1970, dopo una delle sedute più lunghe e combattute dell'intera storia parlamentare, la Camera approva la legge per il divorzio. Nasceva un'altra Italia, un Paese che iniziava a parlare di riforme e di diritti nel segno delle donne, insieme a Spagna e Irlanda il nostro era uno dei pochi Stati europei dove ancora vigva indissolubilità del legame nuziale, i milioni di fuorilegge, il matrimonio tra separati e i figli naturali erano costretti a uscire dalla legalità per vivere i nuovi affetti, era il paese raccontato da Pietro Germi in Divorzio all'italiana. Dunque io sto'ccà, a poveretta sta'ccà vivente, a maronn m'a fatt a grazia, siamo marito e moglie. Quella era l'Italia in cui l'adulterio era un reato punibile solo per la moglie, costretta ad aspettare il 1981 per veder cancellato l'orrore chiamato omicidio d'onore, un Paese in cui la battaglia per impedire che la legge sul divorzio diventasse effettiva fu feroce, solo 4 anni dopo, il 12 maggio del 74, il referendum abrogativo confermò la schiacciante volontà popolare, ma fu in quel primo giorno di dicembre di 50 anni fa che presero corpo le rivendicazioni delle donne che iniziò il processo di laicizzazione della società che avrebbe segnato la separazione tra fede e politica, tra leggi civili e religiose, fino a portare alla legge sull'aborto, altra battaglia sociale e politica che dilaniò il Paese, quella conquista sancì il diritto delle persone a scegliere sulla propria vita, sui propri sentimenti, sulle relazioni affettive, diritto irrinunciabile, anche se doloroso.