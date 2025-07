Dj morto a Ibiza, fratture a clavicole e costole, chiesta nuova autopsia dalla famiglia

Potrebbe essere un'ultima autopsia a chiarire cosa possa avere causato nuove fratture sul corpo di Michele Noschese, il DJ trentacinquenne morto ad Ibiza il 19 luglio. Il referto della TAC effettuata alla clinica del Rosario il 24 luglio che abbiamo avuto modo di verificare, rileva fratture ad entrambe le clavicole sette costole rotte, escluse da un primo esame autoptico che attribuiva la sua morte ad un arresto cardiocircolatorio dovuto ad un eccesso di droghe, ma nella conclusione dell'accertamento si rimanda ad un'ulteriore valutazione che il padre di DJ Godzi Pino Noschese, che per anni ha diretto il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, ha già richiesto. Il dubbio è che queste fratture possano essere state causate durante l'autopsia o durante il tentativo di rianimarlo e che non siano state provocate direttamente dagli agenti della Guardia Civil, intervenuti alle otto del mattino nel condominio di Roccalisa di Ibiza, allertati dai residenti per gravi alterchi e colluttazioni. Secondo gli agenti, una donna era fuggita da un balcone e al loro arrivo hanno visto Michele Noschese sotto l'effetto di droghe in preda ad allucinazioni, minacciare con un coltello un anziano vicino. Il DJ è stato immobilizzato dagli agenti, ha avuto convulsioni ed è morto per arresto cardiocircolatorio. La famiglia di DJ Godzi ha per ora bloccato la cremazione, avrebbero dovuto portarlo quanto prima a Napoli, ma il corpo per ora, resta ad Ibiza. .