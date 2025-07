Dj morto a Ibiza, il padre: autopsia frettolosa, nuovi esami

Due versioni discordanti, la Guardia Civil che parla di intervento corretto e testimoni che raccontano di un pestaggio, di manette ai polsi e alle caviglie e un esame autoptico condotto, denuncia la famiglia della vittima, frettolosamente. La morte del DJ napoletano, Michele Noschese in arte DJ Godzi ad Ibiza, dove viveva da anni ancora avvolta nel mistero. Per il padre noto medico napoletano che ha denunciato per omicidio volontario gli agenti della Guardia Civil che avrebbero percosso il DJ, sono necessari nuovi esami che potrebbero evidenziare lesioni non riscontrate. A raccontare i dettagli di quanto è accaduto è stato Raffaele Rocco amico e coinquilino di Michele. Innanzitutto non ci sarebbe stata nessuna festa nella casa del DJ, quando il coinquilino è rientrato all'una di notte Michele non c'era, alle sette però lo ha svegliato ed era, racconta Raffaele Rocco, molto agitato quando gli ha chiesto di andare a comprare del cibo per i gatti. Tornato poco dopo ha visto diversi vicini allertati dalle urla della coinquilina di due giovani napoletani spaventata per lo stato di agitazione di Michele. Tra loro anche l'ottantenne, che secondo la ricostruzione della polizia spagnola sarebbe stato minacciato con un coltello da DJ Godzi. Ricostruzione smentita dall'amico che racconta dell'anziano intervenuto solo per calmarlo e di rapporti ottimi tra i due vicini parla anche la figlia dell'anziano ora ricoverato. La polizia, racconta l'amico, è intervenuta nella casa dell'ottantenne dove c'era Michele, le hanno messo le manette alle mani e anche ai piedi, non ho mai visto nessuno ammanettato ai piedi, dice, e poi hanno iniziato a dargli dei pugni al volto e sulla schiena. Michele era spaventato, mi hanno visto e mi hanno detto di scendere. Le agenti avrebbero allertato i sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso. La salma è stata portata direttamente all'obitorio al traspetto su cui chiede chiarezza la famiglia. Per la polizia spagnola, il trentacinquenne è morto dopo aver avuto delle convulsioni, per la famiglia Noschese è necessario arrivare alla verità. .