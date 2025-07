Dj morto a Ibiza, padre: "Non vendetta, ma giustizia"

Oltre tre ore in Questura a Napoli. Giuseppe Noschese, padre di Michele, nome d'arte di Dj Godzi, morto in circostanze poco chiare a Ibiza, dove viveva da più di 10 anni, è stato ascoltato dalla squadra mobile su delega della procura di Roma. Cosa è accaduto la mattina del 19 luglio scorso in casa del trentacinquenne, deceduto dopo l'arrivo della Guardia Civil, lo chiedono i due esposti presentati dal padre del giovane. Uno in Italia l'altro in Spagna. Secondo un testimone vicino di casa di Dj Godzi, il ragazzo sarebbe stato legato mani e piedi e sarebbe stato preso a pugni dalla polizia spagnola. Secondo alcuni elementi, in quelle ore ci sarebbe stata una festa a casa del DJ e per il rumore sarebbe stata chiamata la polizia. Secondo altri no, ma il dato certo è che la vittima era in uno stato di agitazione provocato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. "In Italia se una persona risulta in uno stato di agitazione, risulta essere dispnoico, quindi con una insufficienza respiratoria, si procede a chiamare un servizio di assistenza sanitaria e non si chiede solitamente l'intervento della polizia." Le autorità spagnole sostengono che l'intervento fosse motivato un'aggressione da parte del DJ a una ragazza ch'era in casa con lui e a un anziano vicino, circostanza invece non confermata da altre testimonianze. Secondo il racconto della Guardia Civil, il giovane sarebbe stato in preda ad allucinazioni e quando sono intervenuti, lui avrebbe avuto un attacco di convulsioni, poi risultato fatale. L'autopsia eseguita in Spagna ha escluso che il DJ possa essere stato pestato, ma un approfondimento chiesto successivamente dal padre avrebbe rilevato fratture. "Una cosa assolutamente come famiglia non ci aspettiamo è la vendetta. Ci aspettiamo però giustizia. Siamo in attesa di avere questo riscontro ufficiale degli accertamenti effettuati e poi si vedrà il da farsi." .