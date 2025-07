Dj morto Ibiza, presunto pestaggio. Padre: "Testimoni"

Un esposto alle autorità giudiziarie italiana e spagnola sulla morte di Michele Luca Noschese, in arte Godzi, famoso dj e producer napoletano con un passato da calciatore che viveva a Ibiza da 12 anni. A presentare l'esposto per omicidio volontario è il padre, Giuseppe Noschese, noto medico partenopeo. Sono un giallo le ultime ore di vita del dj deceduto il 19 luglio. In quel momento in casa del 35enne sarebbe stata in corso una festa. Il volume della musica, però, avrebbe indotto alcuni vicini a chiamare la Polizia. Sul posto, secondo una ricostruzione, sarebbero arrivati 5 agenti della Guardia Civil. Secondo alcuni testimoni il decesso sarebbe avvenuto ad appartamento ormai vuoto e ci sarebbe stato un pestaggio da parte della Guardia Civil. Le autorità parlano invece di arresto cardiaco. Il padre, al telefono con Sky TG24 da Ibiza, dove si è precipitato subito dopo la notizia, spiega: "Due amici di mio figlio erano rimasti in questo salone e hanno visto un pochino quello che è accaduto e sono ben disposti poi a darne un'informativa dettagliata alle autorità preposte, sia spagnole che italiane. Mio figlio godeva di ottima salute, la sera prima o due sere prima aveva suonato a uno dei locali più importanti di Ibiza, all'Eden, con grande successo. Stava in perfetto stato fisico, e niente. E poi è morto. E quindi come padre, come medico, qualche domanda sarebbe uscito morto, al punto da essere trasportato direttamente all'obitorio. sarebbe uscito morto, al punto da essere trasportato direttamente all'obitorio. .