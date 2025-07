Dolomiti del Brenta, escursionisti evacuati

I crolli sono continuati per molte ore. Il rumore della montagna ha spaventato chi si trovava in zona. La roccia di cima Falkner, 2999 metri nelle Alpi del Brent è in movimento. Il dissesto è ancora in corso e non si sa cosa possa accadere, se e quando si possa staccare ancora. Perciò tutte le vie alpinistiche e i sentieri sono stati immediatamente chiusi, poco lontano dalla rinomata Madonna di Campiglio. Oltre 100 escursionisti sono stati evacuati. La decisione è arrivata dopo una riunione. d'urgenza tra amministratori locali, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino. Una squadra di geologi ha effettuato un lungo sopralluogo. Sono state rilevate fratture che mostrano i segni di un'evoluzione recente, con una presenza di ghiaccio sul luogo dei distacchi. All'origine, secondo le valutazioni scientifiche, una verosimile degradazione del permafrost, il terreno ghiacciato, la cui disgregazione può provocare frane, rilascio di gas serra e alterazioni degli ecosistemi. Un disturbo diffuso di cui soffre tutto l'arco alpino, a causa del grande caldo e per le violente piogge in quota. La roccia è ora monitorata con strumentazioni che permettono di ripercorrere i movimenti a partire dal 2014, pochi anni in cui la vita delle mutata pericolosamente. Nei prossimi giorni forse uno dei sentieri sarà riaperto, ma la preoccupazione è anche quella di tenere lontane persone incuriosite, mentre la frequentazione delle montagne è sempre più diffusa. incuriosite, mentre la frequentazione delle montagne è sempre più diffusa. .