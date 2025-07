Domiciliari per Tancredi e Catella, carcere per Bezziccheri

Gravi indizi di colpevolezza, ad esclusione di alcuni episodi e il rischio che gli indagati possano tornare a compiere i reati di cui sono accusati, vale a dire a vario titolo corruzione, induzione indebita e falso. Con queste motivazioni il giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini ha disposto nell'ambito dell'ultimo filone di inchiesta sull'urbanistica, gli arresti domiciliari per l'ex assessore alla rigenerazione del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, per il numero uno di Coima, Manfredi Catella, per l'ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, per il suo vice Alessandro Scandurra e per il manager Federico Pella. Per Andrea Bezziccheri numero uno di Bluestone, invece, così come chiesto dalla Procura, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Gli indagati, tranne Marinoni, che si era avvalso della facoltà di non rispondere, si erano difesi davanti al giudice lo scorso 23/07 nel corso degli interrogatori preventivi che però non sono serviti a evitare l'arresto. In particolare l'ex assessore Tancredi, secondo il giudice, nonostante non abbia agito per interessi personali, potrebbe ancora sfruttare le sue conoscenze, essendo solo in aspettativa. Da qui l'esigenza cautelare. Sull'urbanistica milanese c'era un consolidato sistema di corruttela e territorio edificabile, scrive il GIP nelle oltre 400 pagine di ordinanza di custodia cautelare, un sistema che corrompendo il presidente della commissione paesaggio Marinoni e i singoli componenti, avrebbe consentito a importanti costruttori privati, secondo il giudice, di poter ottenere informazioni, anticipazioni e un occhio di riguardo per le pratiche di loro interesse. Dalle esigenze cautelari il GIP esclude però tre episodi, di corruzione contestati dai PM a Marinoni, e l'induzione indebita per la vicenda del Pirellino di cui sono accusati Tancredi, Catella e Marinoni, e per la quale sono indagati anche il sindaco di Milano, Beppe Sala e l'architetto Stefano Boeri. Rimane forte la mia attenzione per la fase delicata che sta attraversando Milano, ha detto Sala, io continuerò a lavorare con passione e dedizione. Diletta Giuffrida, Sky TG 24. .