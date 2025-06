Donna e neonata morte a Roma, donna non faceva uso di droga

Nessuna traccia di droga. Dai risultati dei primi esami tossicologici, la donna trovata senza vita nel parco di Villa Pamphilj a Roma, non faceva uso di stupefacenti. L'autopsia svolta al Policlinico Gemelli ha rilevato che non aveva malformazione agli organi. Bisognerà attendere gli esiti di altri esami disposti dagli esperti per sapere se si sia trattato di un'ischemia o di altre patologie che possono aver causato il decesso. Se le cause della morte restano ancora avvolte dal mistero, dal DNA arrivano le prime certezze. L'esame ha confermato la pista seguita fin da subito dagli investigatori. La giovane donna e la neonata di pochi mesi trovate morte sabato pomeriggio sono madre e figlia. Sul corpo della donna di circa trent'anni, capelli chiari, di aspetto molto curato, non è stato riscontrato alcun segno di violenza. È stata trovata nuda, coperta solo da un sacco nero. La bimba, invece, sarebbe morta per soffocamento. Le indagini proseguono su un doppio binario: l'identificazione delle due vittime e quella dell'uomo che era con loro. Gli inquirenti hanno inviato le impronte digitali e il profilo del DNA alle banche dati estere nel tentativo di riuscire a dare un nome. Finora nessuna novità dalla diffusione delle immagini dei tatuaggi della donna. L'ipotesi è che fossero straniere, forse provenienti dalla Scandinavia o dall'Est Europa. Chi indaga non esclude che la piccola possa essere nata all'estero e che madre e figlia si trovassero da poco nel nostro Paese. La Polizia intanto ha effettuato nuovi sopralluoghi in cerca di testimonianze e di altri elementi utili per ricostruire l'accaduto. A quanto accertato finora, vivevano all'interno di Villa Pamphilj, utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte. Forse potrebbero essere state in contatto con i senza fissa dimora della zona. Alcuni frequentatori del parco hanno raccontato alla Polizia di aver visto, nelle scorse settimane, una donna con una bambina piccola e un uomo. Dichiarazioni che finora non hanno trovato riscontri. .