Donna investita a Milano, ultimo saluto a Cecilia De Astis

Oltre duecento persone erano presenti ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta nel sud di Milano da un'auto rubata, guidata da 4 ragazzini rom. "Tutti noi dovremmo poter vivere serenamente senza la paura di fare una passeggiata per le strade di tutti i quartieri. La colpa non è tutta dei bambini", ha detto Filippo Di Terlizzi, figlio della donna. Anche il parroco della comunità pastorale del Gratosoglio, Don Paolo Steffano durante i funerali ha detto: “Il vero nemico è il male, non i bambini”.