Donna investita, disposto divieto di espatrio per minori

00:01:38 min
|
35 minuti fa

Mentre sono ancora in corso le ricerche del quarto bambino che era a bordo dell'auto rubata, che lunedì scorso ha investito e ucciso Cecilia de Astis nel quartiere Gratosoglio a Milano il Giudice Minorile ha intanto disposto il divieto di espatrio per gli altri tre ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, che sulla stessa auto, dopo aver travolto la 71 enne, erano scappati senza prestare soccorso. I tre minori erano stati allontanati dalle loro famiglie e posti in un luogo sicuro nei giorni scorsi, sulla base di un provvedimento della Polizia Locale, ora convalidato dal Giudice Minorile. Per loro è stato inoltre nominato un curatore speciale il prossimo 27/08, poi davanti al Tribunale dei Minori compariranno i genitori dei ragazzini non imputabili in quanto minori di 14 anni. Nel corso dell'udienza molto probabilmente verrà deciso per loro il trasferimento in una comunità. Poco dopo la morte di Cecilia de Astis investita dall'auto rubata con a bordo i minori mentre camminava su un marciapiedi di via Saponaro. I ragazzini di origine bosniaca erano stati individuati nel campo di via Selvanesco a Milano e interrogati con le loro madri, alle quali erano stati poi riaffidati e avevano ammesso tutto. "Funzionavano male i freni, aveva detto il 13 enne alla guida siamo scappati perché abbiamo avuto paura". I minori si erano poi allontanati con le loro famiglie dal campo di Milano ed erano stati individuati in altre due località del Piemonte diretti verso la Francia. La Procura Minorile, a quel punto aveva avanzato ricorsi urgenti a tutela dei ragazzini, che sono stati dunque allontanati dalle famiglie in attesa dell'udienza di fine agosto. . .

Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau RosaCervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
cronaca
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
00:02:18 min
| 1 ora fa
pubblicità
Catania, la nuova frattura sull’Etna ripresa da un droneCatania, la nuova frattura sull’Etna ripresa da un drone
cronaca
Catania, la nuova frattura sull’Etna ripresa da un drone
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! T13160825ERROR! T13160825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
L'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della ForestaleL'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della Forestale
cronaca
L'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della Forestale
00:01:18 min
| 5 ore fa
Arrestato il pirata della strada che ha ucciso un 16enne a TerracinaArrestato il pirata della strada che ha ucciso un 16enne a Terracina
cronaca
Circeo, arrestato pirata della strada che ha ucciso 16enne
00:01:45 min
| 6 ore fa
ERROR! T10160825ERROR! T10160825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 agosto, edizione delle 8
00:01:39 min
| 8 ore fa
Lampedusa, 27 le morti accertateLampedusa, 27 le morti accertate
cronaca
Lampedusa, 27 le morti accertate
00:01:47 min
| 22 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna: consigli soccorso alpino valdostano
00:05:08 min
| 23 ore fa
ERROR! T19150825ERROR! T19150825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 23 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE SAN FELICE CIRCEOERROR! SRV INCIDENTE SAN FELICE CIRCEO
cronaca
Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: muore 16enne
00:01:36 min
| 1 giorno fa
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mareFerragosto, a Ischia controlli anche in mare
cronaca
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mare
00:01:58 min
| 1 giorno fa
Cervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagnaCervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagna
cronaca
Cervinia, controlli dei carabinieri per ferragosto
00:02:01 min
| 1 giorno fa
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau RosaCervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
cronaca
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
00:02:18 min
| 1 ora fa
Catania, la nuova frattura sull’Etna ripresa da un droneCatania, la nuova frattura sull’Etna ripresa da un drone
cronaca
Catania, la nuova frattura sull’Etna ripresa da un drone
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! T13160825ERROR! T13160825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
L'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della ForestaleL'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della Forestale
cronaca
L'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della Forestale
00:01:18 min
| 5 ore fa
Arrestato il pirata della strada che ha ucciso un 16enne a TerracinaArrestato il pirata della strada che ha ucciso un 16enne a Terracina
cronaca
Circeo, arrestato pirata della strada che ha ucciso 16enne
00:01:45 min
| 6 ore fa
ERROR! T10160825ERROR! T10160825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 agosto, edizione delle 8
00:01:39 min
| 8 ore fa
Lampedusa, 27 le morti accertateLampedusa, 27 le morti accertate
cronaca
Lampedusa, 27 le morti accertate
00:01:47 min
| 22 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna: consigli soccorso alpino valdostano
00:05:08 min
| 23 ore fa
ERROR! T19150825ERROR! T19150825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 23 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE SAN FELICE CIRCEOERROR! SRV INCIDENTE SAN FELICE CIRCEO
cronaca
Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: muore 16enne
00:01:36 min
| 1 giorno fa
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mareFerragosto, a Ischia controlli anche in mare
cronaca
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mare
00:01:58 min
| 1 giorno fa
Cervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagnaCervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagna
cronaca
Cervinia, controlli dei carabinieri per ferragosto
00:02:01 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità