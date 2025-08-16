Donna investita, disposto divieto di espatrio per minori

Mentre sono ancora in corso le ricerche del quarto bambino che era a bordo dell'auto rubata, che lunedì scorso ha investito e ucciso Cecilia de Astis nel quartiere Gratosoglio a Milano il Giudice Minorile ha intanto disposto il divieto di espatrio per gli altri tre ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, che sulla stessa auto, dopo aver travolto la 71 enne, erano scappati senza prestare soccorso. I tre minori erano stati allontanati dalle loro famiglie e posti in un luogo sicuro nei giorni scorsi, sulla base di un provvedimento della Polizia Locale, ora convalidato dal Giudice Minorile. Per loro è stato inoltre nominato un curatore speciale il prossimo 27/08, poi davanti al Tribunale dei Minori compariranno i genitori dei ragazzini non imputabili in quanto minori di 14 anni. Nel corso dell'udienza molto probabilmente verrà deciso per loro il trasferimento in una comunità. Poco dopo la morte di Cecilia de Astis investita dall'auto rubata con a bordo i minori mentre camminava su un marciapiedi di via Saponaro. I ragazzini di origine bosniaca erano stati individuati nel campo di via Selvanesco a Milano e interrogati con le loro madri, alle quali erano stati poi riaffidati e avevano ammesso tutto. "Funzionavano male i freni, aveva detto il 13 enne alla guida siamo scappati perché abbiamo avuto paura". I minori si erano poi allontanati con le loro famiglie dal campo di Milano ed erano stati individuati in altre due località del Piemonte diretti verso la Francia. La Procura Minorile, a quel punto aveva avanzato ricorsi urgenti a tutela dei ragazzini, che sono stati dunque allontanati dalle famiglie in attesa dell'udienza di fine agosto. . .