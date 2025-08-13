Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom

00:02:06 min
|
28 minuti fa

Sono scappati, no, sono tornati, troppo clamore mediatico, si sono allontanati per qualche ora. Tecnicamente non sarebbe comunque una fuga, visto che nei loro confronti non c'è alcun provvedimento giudiziario. Eppure il fatto rimane. Le tre famiglie dei quattro minori che erano sull'auto rubata, che lunedì scorso ha investito e ucciso la 71 enne Cecilia De Astis, si sono allontanate alle prime luci dal campo rom di Via Selvanesco. Una manciata di ore dopo il riaffido temporaneo alla famiglia, i minori spariscono, poi ricompaiono. Poi in teoria potrebbero sparire di nuovo senza commettere alcuna irregolarità. La Procura per i Minorenni, dopo una valutazione sulla loro pericolosità sociale, potrebbe disporre l'allontanamento dai genitori e l'affido a una comunità. Qualunque sia il provvedimento, anche eventualmente a carico dei genitori, allo stato delle cose sarà complicato farlo eseguire. Dopo la giornata trascorsa con le rispettive madri al comando della Polizia Municipale, i ragazzini hanno chiarito nuovi dettagli sulla vicenda, che insieme agli esiti investigativi completano la dinamica dei fatti. Da quella carambola della Citroen DS quattro bianca rubata al curvone di via Saponaro, che falcia senza scampo la donna sul marciapiede, agli spostamenti dei quattro minori che abbandonano la vettura in mezzo alla strada senza neppure voltarsi indietro. Fino a quelle magliette gialle e nere con i Pokémon, tutte uguali, acquistate qualche giorno prima nel vicino centro commerciale Il Fiordaliso, fatto che ha permesso, agli investigatori di rintracciare i ragazzini incrociando le immagini di videosorveglianza del negozio, con quelle nel parcheggio della targa del camper usato per lo shopping. Camper che all'alba gli agenti trovano all'accampamento. I quattro minorenni avevano appena confessato ai genitori quanto accaduto, forse il motivo per cui erano ancora lì. . .

Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 28 minuti fa
pubblicità
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 28 minuti fa
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfrattoSan Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
cronaca
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
00:00:58 min
| 1 ora fa
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersiLampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
cronaca
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
00:00:32 min
| 2 ore fa
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiusoEmergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
cronaca
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
00:00:57 min
| 2 ore fa
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 2 ore fa
Ponte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorantePonte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorante
cronaca
Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio
00:01:22 min
| 3 ore fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 5 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 5 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 7 ore fa
ERROR! T08130825ERROR! T08130825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB1308000ERROR! WEB1308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 11 ore fa
Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 28 minuti fa
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 28 minuti fa
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfrattoSan Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
cronaca
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
00:00:58 min
| 1 ora fa
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersiLampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
cronaca
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
00:00:32 min
| 2 ore fa
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiusoEmergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
cronaca
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
00:00:57 min
| 2 ore fa
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 2 ore fa
Ponte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorantePonte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorante
cronaca
Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio
00:01:22 min
| 3 ore fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 5 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 5 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 7 ore fa
ERROR! T08130825ERROR! T08130825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB1308000ERROR! WEB1308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 11 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità