Donna morta dopo liposuzione, regole per intervento sicuro

Alcivar Chenche Ana Sergia 47 anni non è che l'ultima vittima di una liposuzione finita tragicamente, ma la colpa non è dell'intervento estetico in sé, come ripete da anni la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica, che torna a raccomandare le regole fondamentali per un intervento in sicurezza. Consultare il proprio medico di base, verificare le credenziali dello specialista, deve avere la specializzazione, chirurgia plastica ed estetica, non fidarsi di offerte low cost o pubblicità aggressive, accertarsi che la struttura sia autorizzata e dotata di anestesista. Negli studi medici non si possono fare operazioni e occhio al prezzo, se è troppo basso, è un campanello d'allarme. La chirurgia estetica e chirurgia a tutti gli effetti con i relativi rischi, va affrontata con lo stesso rigore con cui si affronta qualsiasi intervento medico. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chiede da anni un intervento legislativo urgente. Il Parlamento deve stabilire requisiti formativi chiari e obbligatori per esercitare la chirurgia estetica. Non può bastare una laurea in Medicina servono specializzazioni in Chirurgia Plastica e master qualificanti. Inoltre devono essere indicate le strutture idonee e quali atti e procedure seguire. Spesso invece, la chirurgia estetica è praticata da medici non formati adeguatamente attratti da un un intervento sicuro se fatto correttamente". A dirlo Paolo Santanchè, primo chirurgo plastico in Italia e uno dei primi nel mondo a fare la liposuzione. "Deve essere fatta in una sala operatoria a norma, in anestesia generale e da persone competenti. Se si seguono queste regole è sicurissima, è un intervento chirurgico e come tale va affrontato con la massima serietà".