Donna scomparsa a Prato, "se mi trovano mi ammazzano" il messaggio in chat

Il suo nome è Maria Denisa Adas, trent'anni, rumena ma residente a Roma, è scomparsa da Prato. Alloggiava in questo residence, la sua macchina è ancora parcheggiata. "Il gestore mi ha raccontato che hanno ritrovato la macchina parcheggiata qui e lei non si sa che fine abbia fatto". "I Carabinieri sono qua da sabato". L'ultima comunicazione di Maria Denisa Adas risale proprio a venerdì sera. Una tranquilla telefonata alla madre che poi ne ha denunciato la scomparsa. Una chiamata tra un cliente, con un alibi per quella notte, e l'altro a seguire. Quest'ultimo deve ancora essere ascoltato dagli inquirenti. Maria Denisa Adas, escort di professione, temeva per la sua incolumità. Lo avrebbe confidato ad alcune amiche tramite chat: se mi trovano m'ammazzano. Ma questi messaggi forse sono stati manipolati. A Prato, dove la Procura indaga per sequestro di persona, era venuta altre volte. I segnali che l'ultima si è lasciata dietro sono inquietanti: la camera trovata aperta con la chiave personali, ma non i trucchi da cui lei non si separava mai. Se si è allontanata da sola, lo ha fatto con molta fretta, ma non è questa l'ipotesi più accreditata.