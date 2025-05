Donna scomparsa a Prato, c'è un indagato

È un primo indagato, un primo sospettato ma non l'unico. Nome e professione, quella di avvocato, erano già finite nelle carte del fascicolo nominato Denisa Maria Adas. Ne aveva parlato un'amica della donna agli inquirenti, rivelando una confidenza ricevuta dalla madre della scomparsa, la signora Maria Cristina Paun. Per aver tenuto nascosto l'informazione sul possibile rapimento della figlia ad opera di un gruppo di rumeni, è anche lei indagata ma per false dichiarazioni. L'avviso di garanzia al professionista calabrese, che ci ha detto di non conoscere Maria Denisa, potrebbe essere solo formale, un atto per poter estrapolare DNA e impronte digitali e compararle con quelle ritrovate su alcuni oggetti personali della donna, di cui non si hanno più notizie dal 15 maggio. Tornando indietro a quella data, un'altra pista porterebbe alle ultime telefonate ricevute a notte fonda da Denise Adas. Non una circostanza anomala, la 30enne lavorava come escort. Ma quel breve scambio di dati avvenuto con due dispositivi è l'ultimo contatto avuto prima della sparizione e i Carabinieri del nucleo investigativo di Firenze e Prato stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere relative a quella cella, dove si trova il casello autostradale più vicino.