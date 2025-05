Donna scomparsa, indagata la madre per false dichiarazioni

Un punto fermo: Maria Denisa Adas non si è allontanata volontariamente, gli indizi su questo sono molteplici, il più importante è la presenza dei documenti nell'auto lasciata al parcheggio del residence di Prato. Ma chi ha portato via la donna di cui non si hanno più notizie dal 15 maggio? Qualcuno potrebbe sapere più di quello che dice. È indagata per false dichiarazioni la madre di Denisa, Maria Cristina Paun. Ai magistrati ha omesso quello che invece ha raccontato ad un'amica, del rapimento della figlia da parte di un gruppo di rumeni, del giro della prostituzione e delle sevizie subite da questi uomini, informazioni ricevute da un avvocato che avrebbe offerto assistenza legale. Le telefonate sono avvenute su un telefono sequestrato dagli inquirenti e il professionista è stato rintracciato, ma di questo avvocato descritto come ossessionato da Denisa, escort di professione, alle amiche la donna non aveva mai parlato. "Lei non ti ha mai raccontato niente di questo, di questa persona?" "No, non so a dire cosa le è successo, da una settimana. Certo che sono preoccupata. Non sappiamo più nulla di lei. Certo che tutte le amiche di lei siamo preoccupate." .