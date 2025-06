Donna scomparsa, ritrovato senza vita il corpo di Denisa

Il corpo di Maria Denisa Adas è stato trovato a ridosso di un casolare abbandonato, su una mulattiera nascosto tra i rovi a Montecatini Terme, una quarantina di chilometri di distanza dal residence in cui la donna aveva preso in affitto una camera per alcuni giorni. Un uomo di nazionalità rumena è stato fermato. Ha 32 anni ed è residente a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. L'accusa per lui è di omicidio e soppressione di cadavere. Sono state decisive le immagini delle telecamere, tabulati telefonici e gli spostamenti tracciati dell'auto utilizzata. Maria Denisa Adas era scomparsa da Prato 3 settimane fa, la notte tra il 15 e il 16 maggio. L'ultimo alloggio conosciuto il residence di Via Ferrucci. La donna, escort di professione, aveva chiamato la madre quella sera, sembrava tranquilla. Ma qualcosa deve essere successo per aver lasciato frettolosamente la camera con le chiavi all'interno, qualche trucco, le scarpe su un armadio. La sua auto è rimasta lì abbandonata nel parcheggio con tutti i documenti. Sui suoi telefoni nel cuore della notte, un ultimo scambio di dati, forse una chat con il suo assassino, e dopo solo silenzio. .