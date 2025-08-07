Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato

Uccisa a coltellate a pochi metri dalla sua abitazione in Vico Cibele, a Foggia, nei Quartieri Settecenteschi. Le grida d'aiuto della 46enne di origini marocchine, pochi istanti prima di essere colpite a morte, hanno rotto il silenzio della notte, svegliando i vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Quando 118 e Polizia sono intervenuti sul posto, però, la donna era già morta e del suo aggressore nessuna traccia. Gli investigatori stanno provando ad identificare l'assassino visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E' ricercato l'ex compagno della vittima, un suo connazionale 47enne, che al momento non è reperibile. L'uomo che non ha un domicilio fisso era stato denunciato dall'ex compagna lo scorso maggio. Si mostrava violento, la minacciava e pedinava: aveva raccontato la donna al centro antiviolenza. In tutta la zona sono scattati posti di blocco, controlli nelle stazioni e lungo le strade statali. La donna, che è stata aggredita in strada, sarebbe anche riuscita a telefonare alle forze di polizia quando si è accorta della presenza dell'uomo, prima di essere colpita a morte. .

