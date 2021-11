Donna uccisa a Reggio Emilia, killer condannato per stalking

La violenza che genera violenza e la storia che si ripete. È figlio di una vittima di femminicidio, Mirko Genco, l'uomo di 24 anni fermato con l'accusa di aver ucciso l'ex compagna Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne trovata sgozzata in un parco a Reggio Emilia. Lui aveva 18 anni, quando la mamma dopo essere stata picchiata dall'ex compagno, venne annegata nella vasca da bagno. Sei anni dopo, Genco non oppone resistenza quando i Carabinieri lo rintracciano, poco dopo confessa il delitto davanti al Magistrato, spiegherà di aver ucciso Cecilia, come la chiamavano tutti, venerdì notte dopo aver visto una fotografia pubblicata sui social, una foto in cui la donna sorrideva con alcuni amici al pub. Tra questi, c'era anche un giornalista del Resto del Carlino, che racconta quell'ultima sera. Le risate, il bisogno di leggerezza di Cecilia e quell'unica macchia: le telefonate continue arrivate sul cellulare della donna, durante tutta la serata. Con Genco erano stati insieme sei mesi, poi alla fine di agosto Cecilia che viveva con la madre e il figlioletto di un anno e mezzo avuto da una precedente relazione, aveva deciso di troncare il rapporto ed era iniziato lo stalking. Il 24enne era stato denunciato dall'ex compagna e arrestato già due volte. Lo scorso 4 novembre poi, aveva patteggiato due anni. Con la sentenza era decaduta anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Venerdì notte, dopo tutte quelle chiamate andate a vuoto, Genco tramite la foto pubblicata sui social dalla donna, la rintraccia e la segue durante il tragitto verso casa a piedi. L'aggressione avviene poco lontano dall'abitazione di Cecilia, nel parco dell'ex Polveriera. Dopo aver tentato di strangolarla, l'uomo la colpisce alla gola con un coltello da cucina, poi scappa. La mattina dopo, a trovare il corpo di Cecilia abbandonato esamine in quel parco, è una donna sudamericana attirata dal suo cellulare, che non smetteva di squillare.