Donna uccisa a Salerno, avvocato: "Era stata minacciata"

"Il fermo riguarda uno degli indagati, i fatti contestati sono fatti gravi, ma particolarmente anche complessi, che fanno ipotizzare uno scenario molto diciamo più complesso e diverso da quello che era quello iniziale, cioè, di un'ipotesi di un omicidio ai fini sentimentali, ecco". "Temeva per la sua vita?" "Alcuni giorni precedenti, non so però indicare la data, era stata già precedentemente minacciata, aggredita fisicamente e verbalmente, per cui temeva per la sua incolumità". "La vittima era stata minacciata da chi e perché?" "Guardi, allora temeva per la sua incolumità probabilmente perché sapeva, o era venuta a conoscenza, di cose che riguardavano altri, ma riguardavano anche se stessa. L'avevano minacciata probabilmente perché pretendevano da lei un aiuto, che a quanto pare lei non era disponibile a dare. Dirle da chi era stata minacciata, onestamente, non mi sento di dirglielo, anche perché sono notizie che io di cui non ho conoscenza diretta e quindi fare nomi o circostanze". "Che lei sappia la signora stava per denunciare qualcosa?" "Credo che ci fosse questa volontà. Si era probabilmente programmato di andare dai Carabinieri di lì a qualche giorno". "Era stata costretta, oppure qualcuno voleva costringerla a fare qualcosa che lei non voleva fare?" "Probabile che sia questo il movente, il motivo e forse questo rifiuto ha portato qualcuno a temere che potesse magari denunciare, adesso io non so con precisione cosa, ma deve essere qualcosa di grave". .