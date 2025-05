Donna uccisa nel salernitano, fermato ex: indagini sul movente

Carmela Quaranta, 42 anni era stata trovata morta in casa sua al quinto piano di questo palazzo in via Trieste a Mercato San Severino nel salernitano lo scorso 20 aprile, la sera di Pasqua. Era in pigiama a letto. In un primo momento non erano stati riscontrati segni di violenza. Sembrava un malore, ma le successive indagini della Procura di Nocera Inferiore e dei Carabinieri hanno aperto tutt'altro scenario, quello di un presunto femminicidio, sul quale sono ancora in corso indagini. E' stato fermato con l'accusa di omicidio volontario Gerardo Sellitto, 56 anni, ex compagno della donna. L'autopsia effettuata dal medico legale ha riscontrato sul corpo della quarantaduenne segni compatibili con uno strangolamento, forse con un cordino. Giovedì scorso i Carabinieri hanno fatto anche una perquisizione nell'abitazione di un trentottenne, amico di Sellitto, che avrebbe avuto un ruolo perché visto in sua compagnia prima e dopo la morte della donna. Anche lui è indagato per concorso in omicidio. Un ruolo fondamentale hanno avuto gli esiti dei tabulati e delle celle di traffico telefonico, le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i dati di posizione GPS e le testimonianze. Indagini anche sul movente. Tra le ipotesi la possibilità che la vittima avesse intenzione di denunciare qualcosa che avrebbe subito da una o più persone. Circostanze delle quali avrebbe parlato anche a dei conoscenti, confidandosi. .