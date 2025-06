Dopo la grande paura, torna la normalità sull'Etna

Le foto scattate dallo spazio fanno capire in maniera ancora più chiara quanto sia stato potente il parossismo del 2 giugno sull'Etna. Una fortissima esplosione che ha causato il collasso di una parte della parete del cratere di sud est, un crollo che ha provocato una successiva enorme nube di fumo e cenere alta decine di chilometri e che il vento ha fatto poi disperdere a valle. Una valle che in quel momento era piena di turisti che presi dal panico, hanno iniziato a correre sul versante nord del vulcano. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, le guide alpine del parco dell'Etna che le accompagnavano hanno riportato giù tutti in sicurezza. Quello che è accaduto sul vulcano, dicono gli esperti, non è un evento prevedibile e non è nemmeno la prima volta che accade. Sul vulcano, che è uno dei più attivi d'Europa, le norme di sicurezza devono essere sempre rispettate proprio per l'imprevedibilità dell'Etna. Purtroppo però sono molti turisti che scelgono di avventurarsi da soli, un errore che non deve essere fatto ed è per questo che i gestori degli impianti che si trovano sul vulcano hanno chiesto e chiedono a gran voce, che ci siano maggiori controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole e mette a repentaglio la sicurezza. .