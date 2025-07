Dramma a Napoli, 77enne uccide fratello 80enne e si suicida

Raffaele Poce, 77 anni, ex guardia giurata e suo fratello Franco di 80 anni, ex sagrestano, sono stati trovati morti qui, al piano terra di un palazzo di Vico Spirito Santo, quartieri spagnoli di Napoli. Secondo l'ipotesi più accreditata, il fratello minore Raffaele avrebbe ucciso Franco con due colpi di pistola e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. A indagare sulla vicenda è la Polizia. Secondo il racconto dei vicini, il fratello minore accudiva il maggiore che viveva in sedia a rotelle e aveva diversi problemi di salute. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, ma secondo diversi testimoni, Raffaele Poce, anche lui ammalato da tempo, avrebbe scoperto di recente di avere una patologia grave e quindi forse temeva di non poter piu accudire il fratello. Racconti che andranno ora verificati dagli inquirenti ad aprirgli la porta prima dell'omicidio suicidio è stata una vicina alla quale Poce aveva citofonato. "Perché lui teneva la pistola di ordinanza, perché lui era una vecchia guardia giurata. La moglie è tornata a casa, non ha trovato questa pistola, le chiavi sulla tavola, è corsa subito qua." .