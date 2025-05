Dress to Impress, al via la stagione estiva della Rinascente

Il negozio si trasforma: non più solo shopping ma anche un evento con la cena e il DJ set. Dress to Impress apre la stagione estiva della Rinascente. "Da qualche anno noi interpretiamo i nostri negozi non soltanto come un luogo per fare degli acquisti o delle compere ma anche come un luogo vero e proprio di intrattenimento, attraverso la nostra strategia della media company. Cioè significa che creiamo, insieme ai brand o anche senza i brand, degli eventi di vero e proprio intrattenimento, di vera e propria attrazione per il pubblico, che vanno al di là quindi dello shopping, come questa sera. Con il Dress to Impress che ha il compito.. è un titolo che abbiamo creato per tutte quante le Rinascenti per lanciare la nostra stagione estiva. Noi abbiamo in genere delle food hall con delle terrazze, come in questo caso, e quindi ci sembrava molto carino per i nostri visitatori avere questa possibilità di lanciare la stagione con una bellissima festa". Drag queen, performer, violinisti, burlesque, colori ed eccessi, per stupire e divertire. Per una sera la Rinascente diventa un club sulle terrazze vista Duomo. "Bisogna entrare in sintonia col pubblico, è una condivisione, il 50% della mia energia e poi ci vuole la loro, magari anche un bicchiere dai". .