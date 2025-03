Droga e prostituzione, Stefania Nobile non risponde a Gip

Non hanno risposto alle domande del GIP. Si è concluso così, nel giro di pochi minuti, l'interrogatorio di garanzia per Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, il suo ex compagno Davide Lacerenza e Davide Ariganello, un presunto factotum. Tutti e tre sono agli arresti domiciliari dal 4 marzo perché risultano coinvolti in un'inchiesta della Guardia di Finanza di Milano e coordinata dalla PM Francesca Crupi. Al centro delle indagini il locale La Gintoneria, nei pressi della stazione centrale, attorno al quale ruotava un presunto giro di droga e prostituzione. Le accuse mosse dalla Procura sono di autoriciclaggio, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Quest'ultimo reato non è contestato alla Nobile. "Noi conosciamo l'entità e la natura delle accuse ma non gli atti. Abbiamo rappresentato esigenze di allontanamento fondate su motivi medici". Dalle indagini è emerso che l'imprenditore Lacerenza, che gestiva La Gintoneria con il concorso dell'ex compagna e del collaboratore, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, avrebbe offerto alla propria clientela droga, escort e costose bottiglie di champagne, acquisendo da tali attività profitti illeciti riciclati nel locale di via Napo Torriani. Per l'accusa sarebbero stati offerti a facoltosi clienti dei pacchetti personalizzati, anche a domicilio. Nell'indagine è stato emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per una cifra di 900.000 euro, il presunto provento dell'autoriciclaggio. Al momento 80.000 euro sono i soldi individuati e sequestrati dalla Guardia di Finanza. Circa 33.000 euro sono stati trovati su un conto in Lituania, altri 40.000 su conti italiani e 10.000 euro cash. Intanto le audizioni per ascoltare i testimoni vanno avanti. Alcune giovani ragazze che si prostituivano avrebbero confermato l'impianto accusatorio della Procura. .