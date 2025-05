Tredici persone sono state arrestate tra Taranto, Bari, Foggia e Bologna nell’ambito di un’operazione antidroga e sfruttamento lavorativo. Gli arrestati sono accusati di traffico di droga e sfruttamento di braccianti agricoli, in condizioni degradanti e senza contratti regolari. L’indagine ha portato al sequestro di stupefacenti, denaro contante e materiale per il confezionamento della droga. Alcuni lavoratori sarebbero stati pagati anche in droga o costretti a lavorare per saldare debiti .