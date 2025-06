Due anni senza Kata, cuori e lettere per la bambina scomparsa

Kata è scomparsa da due anni, 24 mesi di silenzio, 24 cuori spezzati con un pensiero della sua mamma sono stati affissi sui muri dell'ex hotel Astor. "Le ho scritto sperando che, sensibili le persone che sanno quello che è successo con Kata. Sono 24 cuori spezzati in questi due anni che sono passati". Cuori e lettere per ricordare la bambina che nelle ultime immagini note scende proprio qui le scale. L'hanno cercata le forze speciali nell'edificio, sono state guardate migliaia di telecamere, intercettate tante utenze, avviato indagini internazionali, ma l'inchiesta sembra avere un unico punto fermo. La bambina è stata portata via. dall'uscita sul retro non coperta dalle immagini. La mamma di Kata si commuove, ma in questo lungo tempo ha potuto riflettere su altri elementi. Due individui ripresi dalle telecamere che fanno lo stesso percorso di Kata pochi minuti dopo la sua sparizione e delle frettolose pulizie quel 10/06. Gli inquirenti hanno diffuso un'elaborazione quello possano avere segnalazioni e trovarla anche". Firenze. .