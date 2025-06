Duplice omicidio Bologna, attesa estradizione coinquilino

L'inchiesta sul duplice omicidio di Bologna procede spedita, il prossimo passo sarà l'estradizione di Gennaro Maffia dalla Spagna, il quarantottenne è accusato di aver ucciso con diverse coltellate all'addome e alla gola, i suoi padroni di casa, Luca Gombi e Luca Monaldi. Le autorità iberiche devono convalidare il mandato di arresto europeo. Un passaggio che spiegano gli inquirenti richiederà qualche settimana. Una volta atterrato in Italia sarà interrogato dal GIP che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Una fuga che è stata tempestivamente interrotta dagli agenti della squadra mobile di Bologna, che lo hanno rintracciato e fermato all'aeroporto di Barcellona, grazie all'aiuto delle autorità catalane. Per chi indaga, Maffia era intenzionato a raggiungere il Venezuela, dove vive la sua famiglia. Le telecamere lo hanno immortallato all'alba di lunedì con trolley e zaino, mentre si allontanava da Piazza dell'Unità in direzione della postazione del taxi, che lo ha portato all'aeroporto di Barcellona, dove ha acquistato in contanti il biglietto per la Spagna. Solo quando l'indagato sarà in Italia si potrà procedere con ulteriori accertamenti, gli esami dei coltelli sequestrati e le analisi dei telefoni cellulari. Dalle chat potrebbero emergere altri dettagli sui dissapori nati nelle ultime settimane tra le vittime ei Maffia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la coppia aveva offerto all'uomo 20 mila euro come buona uscita per liberare la stanza che aveva preso in affitto nel loro appartamento. .