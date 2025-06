Duplice omicidio Bologna, le indagini per fermare sospettato

Il presunto omicida della coppia di Bologna, Gennaro Maffia, indossa una maglia colorata, e con due trolley e uno zaino raggiunge l'aeroporto di Bologna. Si cambia d'abito, compra due biglietti per la Spagna, ma parte con il primo volo diretto a Barcellona, dove ad aspettarlo c'è comunque la polizia spagnola, allertata dalle autorità italiane. "E' stata una corsa contro il tempo dettata nazionale. Non pensiamo che l'omicidio gli omicidi fossero premeditati per tanti elementi, innanzitutto il fatto che il biglietto è stato comprato la mattina stessa in contanti all'aeroporto. Pensiamo però che effettivamente c'è stato un elemento scatenante." L'elemento scatenante è la vendita della casa della Bolognina. Luca Monaldi e Luca Gombi erano uniti civilmente dal 2023 e volevano trasferirsi in campagna. Per questo avevano promesso una generosa buonuscita a Maffia, il loro inquilino di anni, nato a Caracas, ma cittadino italiano. Dopo diversi impieghi nell'edilizia l'uomo adesso viveva con un sussidio di disoccupazione. Prima di lasciare l'Italia forse ha provato a camuffare la scena del duplice efferato delitto per riscrivere una storia che invece sembra essere soltanto frutto del suo risentimento. Chiara Caleo, Sky TG 24, invece sembra essere soltanto frutto del suo risentimento. .