E-mail Elon Musk, preoccupati i dipendenti base USA Aviano

Cosa hai fatto la settimana scorsa? Ribattezzata la direttiva Musk, la e-mail ricevuta nei giorni scorsi dal personale americano italiano delle basi statunitensi nel nostro Paese è fonte di preoccupazione e tensione. Una nota diramata dalla direzione della Armi and Air Force Exchange Service invita caldamente tutti i dipendenti a fornire entro martedì 11 marzo a 12:00, un resoconto in cinque punti relativo alle mansioni svolte nella settimana precedente. Tra i destinatari della e-mail Roberto Del Savio, addetto ai pagamenti della base americana di Aviano e coordinatore sindacale della Cisl. A questa mail che avete ricevuto risponderete oppure no? "Questo è all'attenzione nazionale. Abbiamo le segreterie nazionali che si sono occupate del caso e hanno chiesto all'ambasciata americana al ministro degli Interni al ministero degli Interni e anche alla JCPC che è la commissione che americana che sta sopra tutte le basi, una risposta in merito. La terza partita è quella del blocco delle carte di credito che per trenta giorni non possiamo spendere nelle attività commerciali e per materiali e per attività che servono alla missione e quindi anche lì per trenta giorni bloccata. Adesso, proprio negli ultimi minuti, anche il blocco delle assunzioni". I pagamenti come li state effettuando in questi giorni? "I pagamenti non si fanno in questi giorni, non si fanno". Come vi organizzerete? Cosa pensate di fare? "Adesso capiremo meglio quanto c'è di vero su tutto questo. E io sono ottimista. Penso che farà parte di una spending review che che gli americani vogliono fare in generale". .