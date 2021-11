Economia circolare, depuratore Robecco diventa bioraffineria

"Di vasca in vasca l'acqua diventa sempre più raffinata, fino a poter poi avere quel quantitativo tale da poter essere poi riutilizzata". "Qui siamo a Robecco sul Naviglio, in uno dei 40 impianti di depurazione dell'azienda CAP. Qui l'acqua reflua, quindi l'acqua delle fognature di duecentomila abitanti della zona ovest di Milano, della provincia di Milano, viene ripulita e soprattutto viene riutilizzata". Acqua che dopo ogni passaggio meccanico, biochimico si trasforma e lascia dietro di sé qualcosa che non è più scarto tarquale ma diventa risorsa ed energia o semplicemente ritorno e natura nel Ticino. Ma qui al depuratore di Robecco, dove l'aria non ha cattivi odori, succede anche qualcos'altro di unico in Italia. "Innanzitutto questa cosa la possiamo fare per i nostri fanghi di depurazione. Se qualcuno ci porta dall'esterno altri beni che hanno questo valore e la materia non è più scarto ma diventa prodotto, a quel punto io aumento la mia capacità di creare valore". Una volta al mese, per 12 mesi l'anno, questo camion arriva da Milano e porta 10 tonnellate di rifiuti alimentari, forniti da Milano Ristorazione. Scarti ridotti già in liquido, sversati in questa vasca. "Questa frazione organica, a base quindi di oli, grassi provenienti dalla cucina, ha un potere metanigeno molto interessante e la rende sfruttabile per alimentare i generatori di biogas". "Si chiamano digestori anaerobici. Che cosa succede là dentro? Vengono messi i fanghi di depurazione come lo stomaco fermentano. Fermentare è un po' sudare, che cosa succede? Questa energia noi la recuperiamo questa energia e attraverso questa energia produciamo quello che chiama biogas". "È un esempio di come si riesca a trasformare un rifiuto di processo in una materia prima per produrre energia". Nulla si butta, tutto si riusa. L'economia circolare è questo e questo fa bene alle imprese e all'ambiente.