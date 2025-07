Eemergenza siccità, da agosto operativi tre dissalatori in Sicilia

La situazione degli invasi siciliani è sempre sulla soglia critica, ma rispetto alla capienza del mese scorso non risultano variazioni sostanziali. L'estate, dicono gli esperti, dovrebbe comunque passare senza problemi. Nei 30 invasi sparsi per la Sicilia ci sono al momento 376 milioni di metri cubi, il 31% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, una buona notizia in un contesto di grande criticità. Un grosso aiuto potrebbe arrivare dai dissalatori. I moduli mobili acquistati dalla Regione Siciliana sono stati installati a Porto Empedocle nell'agrigentino, a Gela nel nisseno e a Trapani. Luoghi dove sorgevano già impianti che prima funzionavano e poi sono stati chiusi per gli alti costi di gestione, in un periodo in cui la Sicilia non aveva a che fare con una pesante crisi idrica. I nuovi impianti sono in via di collaudo e quello di Porto Empedocle che fornirà acqua dissalata a tutta la città di Agrigento e alla sua provincia, entrerà in funzione ad agosto. Sarà capace di erogare 190 litri di acqua depurata al secondo che verrà immessa direttamente nella rete idrica comunale. A stretto giro dovrebbero essere operativi anche gli altri due e intanto mentre si scavano pozzi in mezza Sicilia e si riparano le condutture colabrodo che fanno disperdere quasi il 50% dellacqua immessa, si spera che l'autunno e l'inverno siano più piovosi rispetto agli altri anni. .