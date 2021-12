Eitan, giudice dei minori: tutore esterno, vivrà con la zia

Non c'è tregua nella vicenda del piccolo Eitan. Il bimbo di 6 anni, che è l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, continuerà sia a stare nella casa di Travacò Siccomario nel Pavese assieme agli zii paterni e alle 3 cuginette, ma sua zia Aya non ne avrà più la tutela legale, che è stata assegnata dal tribunale per i minorenni di Milano ad un avvocato di Monza, figura super partes rispetto alle due famiglie di origine, che da mesi sono protagoniste di una durissima battaglia legale. Una decisione definita eclatante dalla famiglia materna, che parla di un primo raggio di sole a sei mesi dal terribile disastro, il nuovo tutore agirà nell'interesse personale e relazionale, economico ed educativo del bambino, senza pressioni provenienti dai familiari paterni e materni e avrà in particolare, il compito di gestirne il patrimonio. Nell'interesse del minore, si legge nel provvedimento firmato dal giudice Maria Stella Cogliandolo, è necessario che la funzione di tutore venga svolta da una figura terza, estranea all'aspra conflittualità che si è aperta tra i rami familiari, nonostante l'esplicito richiamo alla collaborazione, da parte del giudice tutelare. Ultimo esempio di questa conflittualità, è l'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Pavia, per gli zii paterni di Eitan: Aya e Or. Ipotesi di reato, diffamazione e furto in abitazione, in un fascicolo aperto in seguito alla denuncia della nonna materna del piccolo, Ester Coen, secondo la quale i due avrebbero prelevato telefoni e dispositivi informatici dalla casa dei genitori del bimbo, per accedere a documenti che servivano nel procedimento di nomina del tutore legale. Si tratta, è evidente, di un semplice atto di garanzia per gli accertamenti, ma la denuncia la dice lunga sul clima nei prossimi mesi.