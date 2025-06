Eruzione Etna, dopo crollo cratere ora situazione normale

Dopo la grande paura per il parossismo che ha causato il collasso di una parte del cratere sommitale di sud-est dell'Etna, sul vulcano è tornata la normalità. Il crollo, dicono gli esperti, causato dalla risalita del magma che ha fatto innalzare una colonna di fumo e cenere alta chilometri e mandato nel panico centinaia di turisti che affollavano le zone sommitali di uno dei vulcani più attivi d'Europa. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. L'esperienza delle guide alpine del parco dell'Etna che accompagnavano i turisti ha evitato il peggio. Il collasso è un fenomeno raro, dice chi ha vissuto e vive da sempre il vulcano. "Durante questa fase di parossismo, dove si poteva vedere l'attività esplosiva associata anche ad una colata lavica che traboccava dal cratere sud est verso la Valle del Bove ad un tratto il fianco nordorientale del cratere di sud est è proprio crollato, collassato e il flusso di materiale caldo che è scivolato verso la valle del Bove, causando insomma un plume vulcanico notevole, quindi con un'emissione di cenere notevole. In quel momento in zona c'erano tante persone e tanti escursionisti, però per fortuna è stato gestito tutto in maniera tranquilla, le guide hanno fatto il loro lavoro e sono andati via tutti in sicurezza. Diciamo che le guide hanno il compito di attenersi alle disposizioni di legge e quindi di mantenere le distanze di sicurezza. Ovviamente qualche turista vedendo questo plume vulcanico, è entrato forse in panico e i nostri colleghi, che si trovavano in quel momento in quel luogo si sono dovuti tra virgolette occupare della gestione della sicurezza di quelle persone." L'allerta sull'Etna da rossa è passata a gialla, dunque la sua condizione normale dal momento che si tratta di un vulcano attivo, e dopo la grande paura anche i turisti sono tornati in massa per ammirare questo spettacolo della natura. .