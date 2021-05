Siamo qui per chiedere a tutte le forze politiche, sociali, economiche, della capitale e del Paese e all'Amministrazione capitolina, di Roma Capitale, di provare tutti insieme a risolvere, a scongiurare questi rischi per assicurare la realizzazione di opere fondamentali per Roma e soprattutto per evitare il rischio che quando inizierà il Giubileo, nel 2025, alcune di queste opere non saranno realizzate e magari ci saranno ancora i cantieri".