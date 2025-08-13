Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso

00:00:57 min
|
2 ore fa

Per proteggersi dalle alte temperature estive, mercoledì 13 agosto Papa Leone ha spostato la sua udienza settimanale da Piazza San Pietro a luoghi al chiuso all'interno del Vaticano. “Questa mattina terremo l'udienza in diversi luoghi, in momenti diversi, per stare un po' al riparo dal sole e dal caldo torrido”, ha detto il Papa, conducendo la prima parte dell'udienza nella Sala Paolo VI, per poi spostarsi in Piazza San Pietro e all'interno della Basilica di San Pietro per salutare e benedire gli altri fedeli.

Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 28 minuti fa
pubblicità
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 28 minuti fa
Donna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientranoDonna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientrano
cronaca
Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom
00:02:06 min
| 28 minuti fa
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfrattoSan Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
cronaca
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
00:00:58 min
| 1 ora fa
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersiLampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
cronaca
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
00:00:32 min
| 2 ore fa
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 2 ore fa
Ponte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorantePonte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorante
cronaca
Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio
00:01:22 min
| 3 ore fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 5 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 5 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 7 ore fa
ERROR! T08130825ERROR! T08130825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB1308000ERROR! WEB1308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 11 ore fa
Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 28 minuti fa
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 28 minuti fa
Donna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientranoDonna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientrano
cronaca
Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom
00:02:06 min
| 28 minuti fa
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfrattoSan Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
cronaca
San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto
00:00:58 min
| 1 ora fa
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersiLampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
cronaca
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
00:00:32 min
| 2 ore fa
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 2 ore fa
Ponte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorantePonte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorante
cronaca
Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio
00:01:22 min
| 3 ore fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 5 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 5 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 7 ore fa
ERROR! T08130825ERROR! T08130825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB1308000ERROR! WEB1308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 11 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità