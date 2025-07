Emergenza caldo, Veneto tra le zone più roventi d'Europa

La temperatura media rilevata in Veneto negli ultimi cinque giorni non è mai scesa sotto i 34 gradi. Un'ondata di calore eccezionale, la regione e il vicino Friuli Venezia Giulia risultano tra i territori più roventi d'Europa. 38 gradi raggiunti a Verona, 36 a Rovigo, a Venezia, nonostante la sua posizione costiera, la temperatura media registrata negli ultimi giorni oscilla tra i 34 e i 35 gradi. Temperature percepite ancora più alte a causa dell'elevato tasso di umidità. Come sempre, le categorie più a rischio sono i bambini, gli anziani e le persone costrette a lavorare all'aperto nelle ore centrali della giornata. "Con questo caldo i turisti vengono più volentieri o meno volentieri in gondola?" "Beh, diciamo un po' che dipende dalla provenienza dei turisti, insomma, quelli più abituati che vengono dai paesi caldi anche salgono." "Costretto a fare consegne a piedi per Venezia." "Bisogna qualcuno lo deve fare, però è molto difficile." A tutela delle categorie più esposte a rischio, l'ordinanza regionale firmata dal presidente Luca Zaia. Il provvedimento vieta lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16, dal 3 luglio al 31 agosto 2025. Nello specifico si legge nell'ordinanza nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri all'aperto e nelle cave. .