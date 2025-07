Emergenza carceri, sovraffollamenti medio del 134% nel 2025

I numeri che continuano ad aumentare gli spazi che restano inadeguati e poi il caldo insopportabile, è una fotografia delle carceri italiane che si ripete immutata e impietosa quella restituita dal rapporto metà anno dell'Associazione Antigone, frutto di 86 visite dell'osservatorio negli istituti penitenziari, Nei primi sei mesi del 2025 le persone recluse sono aumentate di 1248 unità, raggiungendo i 62728 detenuti, che significa che il tasso medio di sovraffollamento in Italia ha ormai superato il 134%, con picchi in alcune carceri superiori anche al 200%. Una situazione che non risparmia nemmeno gli istituti penitenziari per minorenni dove il numero di detenuti è aumentato del 50% rispetto a tre anni fa e dove più del 60% è ancora in attesa di giudizio. Qui siamo all'interno del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. "I ragazzi hanno bisogno di opportunità, più opportunità ci sono, più riusciamo a intervenire liberandoli dalla devianza e facendogli percorrere una strada giusta". L'opportunità può essere un orto, un giardino, come questi recentemente nati al Beccaria, l'opportunità è anzitutto il lavoro per un detenuto anche e forse soprattutto per i 586 minori reclusi nei 17 I PM italiani. "Adesso bene, perché io adesso lavoro tutto il giorno, sono sempre fuori. È difficile perché poi devi rientrare, esci la mattina, rientri la sera. È pesante". La ancora bassa percentuale di detenuti che lavorano si riflette, stando ai dati di Antigone anche sul tasso di recidiva pari al 68,7% A complicare la situazione di chi vive recluso, poi c'è il caldo, con una media di 37° percepiti nelle celle, la maggior parte non dotate di un ventilatore. Proprio in questa direzione va l'iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Aria di Umanità a cui hanno aderito anche associazioni, e semplici cittadini. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo 1000 ventilatori, 750 adattatori nelle carceri milanesi ci sarà un gesto di concretezza". Termometro del disagio di chi vive recluso sono i suicidi, da inizio anno già 46, per far fronte a questa situazione serve una riforma radicale del sistema penitenziario, denuncia Antigone, altrimenti diventa impossibile guardare al futuro. "Eh, di certo fuori da qua, con una famiglia, una casa". .